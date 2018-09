'OPEC gaat productie handhaven'

De OPEC produceerde in mei dagelijks meer dan 31 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Dat is meer dan het officiële productieplafond van het oliekartel van 30 miljoen vaten per dag en betekent dat er een overaanbod is op de oliemarkt. De twaalf leden van de OPEC voorzien in circa 40 procent van de wereldwijde vraag.

Bij de OPEC-vergadering in november besloot de organisatie om de productie onveranderd te laten, vooral op aandringen van het belangrijkste lid Saudi-Arabië. Dat besluit droeg mede bij aan de daling van de olieprijzen. Op die manier wilde de OPEC de schalieproductie in Noord-Amerika remmen omdat producenten daar hogere prijzen nodig hebben om rendabel te blijven.