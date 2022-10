Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de markt wil geen Lizzy Faire-politiek

Door stefan koopman Kopieer naar clipboard

De financiële markten hebben geen vertrouwen in de Britse premier Liz Truss en minister Kwasi Kwarteng van Financiën. Ⓒ ANP/HH

Het Verenigd Koninkrijk zit in grote problemen. Het besluit van de Bank of England om langlopende Britse staatsobligaties te kopen om zo de schuldenmarkt en de pensioensector te stabiliseren, is een ingreep die je alleen tijdens een financiële crisis verwacht. Maar deze crisis is door premier Truss zelf veroorzaakt.