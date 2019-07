‘Spaarrente naar 0 procent dankzij Draghi’

Amsterdam - De topbaantjes bij de EU zijn na een marathonsessie eindelijk verdeeld en de nieuwe president van de ECB kwam als een verrassing: Christine Lagarde mag de centrale bank gaan leiden. Haar voorganger Mario Draghi had én heeft enorme invloed op de Europese economie, door zijn opkoopbeleid en harde ingrepen in de rente. Hoe gaat dat er de komende jaren uitzien, en wat betekent de aanstelling van Lagarde voor bijvoorbeeld onze spaarrente? DFT-verslaggevers Martin Visser en Dorinde Meuzelaar vertellen het in de nieuwe podcast. Luister de DFT-podcast ook via Spotify en iTunes.