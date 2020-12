Rechter: opzeggen bankrekening 'onbedoelde Amerikaan' mag

Het gaat om een Nederlander die in de VS is geboren, omdat zijn vader daar op dat moment was gelegerd. Daarom is hij ook Amerikaans staatsburger. De Amerikaanse wetgeving verplicht alle staatsburgers, ongeacht waar zij wonen, om belastingaangifte te doen in de VS. Bovendien dreigen de VS met sancties als banken hier niet goed op letten.

Het gaat om een lastige kwestie. Vanwege druk van de Amerikaanse autoriteiten krijgen 'onbedoelde Amerikanen' van banken zelfs geen basisbetaalrekening meer, maar veel van hen weten niet eens dat ze ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Belastingaangifte doen in de VS kan kostbaar zijn, zelfs al zou er geen heffing volgen. En afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit kost een paar duizend euro en ook in dat geval moet er nog over de voorafgaande vijf jaar belastingaangifte worden gedaan.

Onlangs werd bekend dat Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek doet naar de zaak. Volgens de toezichthouder zijn er voor een basisbetaalrekening, die juist bedoeld is voor mensen die geen gewone rekening kunnen krijgen, strikte regels. Alleen klanten die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor valsheid in geschrifte, of oplichting, of die hun basisbetaalrekening hebben gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, mogen worden geweigerd. Belangrijk daarbij is bovendien dat dit individueel getoetst moet worden, aldus de financiële waakhond.

Overigens wilde de Volksbank, bekend van SNS, ASN Bank en BLG Wonen, ook pensioenproducten van de betreffende persoon opzeggen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Daarbij speelt mee dat het beëindigen van pensioenproducten voor iemand veel ongunstiger kan uitpakken dan het opzeggen van bankrekeningen.