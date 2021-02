’Misleiding dreigt door betaling voor prominente plek in webwinkel’

-

Volgens de consumentenwaakhond betalen bedrijven sites zo’n 15% tot 40% meer om hoger in de resultatenlijsten te komen. Dit kan ertoe leiden dat klanten niet als eerste de meest relevante resultaten voor hun zoekopdracht te zien krijgen, maar vooral de best betalende bedrijven. Daardoor lopen ze mogelijk ook de beste aanbiedingen mis wat betreft prijs en kwaliteit. Op die manier dreigen zogeheten betaalde ’rankings’ ook concurrenten dwars te zitten, schrijft de toezichthouder in een nieuw rapport.

Alternatieven

De ACM wijst erop dat er voor sommige consumenten ook voordelen kunnen zitten aan de betaalde plekken bij de zoekresultaten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zo nieuwe producten te introduceren bij klanten, maar de ACM schrijft dat hier ook goede alternatieven voor zijn.

Bovendien zouden bedrijven en sites transparanter moeten zijn over welke resultaten tegen extra betaling hoger zijn gezet. Nu ontbreekt zo’n waarschuwing nog vaak. Als die er wel is, gaat het volgens de ACM vaak om een erg onduidelijke melding. De toezichthouder eist dan ook dat het voor klanten meteen duidelijk wordt wanneer er is betaald voor een hogere plek in de zoekresultaten.

„Welke rol transparantie kan spelen om de risico’s die wij zien beperkt te houden, gaan wij nu in kaart brengen”, aldus de consumentenwaakhond. „Daaruit zal dan volgen aan welke eisen moet worden voldaan. Een heldere norm biedt houvast voor de naleving.”