Amsterdam - De onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel zijn in volle gang, maar we moeten mogelijk nog jaren wachten tot we weten hoe het er precies uit gaat zien. Wordt ons nieuwe pensioen eigenlijk wel beter dan het huidige? En waarom maken het uitstellen van pensioenkortingen nu de overgang naar het nieuwe stelsel misschien wel nóg moeilijker? Martin Visser en Herman Stam leggen het uit in deze podcast. Luister de hele podcast hieronder.