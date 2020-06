Einde productie BMW’s bij VDL Nedcar

Door het verbreken van het contract zou na 2023 de assemblage van de BMW X1 bij VDL Nedcar wegvallen. BMW laat in een reactie weten dat het zich door de coronacrisis genoodzaakt voelt de productie wereldwijd onder de loep te nemen.

De autoverkoop heeft een keiharde klap gekregen. De Duitse autobouwer verkocht van januari tot en met mei dit jaar alleen in Europa al 32,5% minder auto’s dan dezelfde periode in 2019. Vorige maand heeft BMW zijn prognoses voor het lopende boekjaar al neerwaarts bijgesteld, terwijl de automaker uit Bayeren begin dit jaar nog uit ging van recordverkopen.

Vraag naar auto’s

Leidend bij de nieuwe productieplanning is de marktontwikkeling en de vraag naar auto’s, aldus een woordvoerder. Daarbij wil BMW zijn de capaciteit in zijn eigen fabrieken als eerste volop benutten, waardoor de productie op externe productielocaties als eerste geschrapt zullen worden.

VDL Nedcar bouwt in Born ook de Mini Cabrio, Mini Countryman en de Mini Countryman plug-in hybrid voor BMW. Die productie is niet in gevaar.

Pesoneel

Over de exacte gevolgen van het besluit van BMW kan nog niets gezegd worden. BMW meldt nog steeds in onderhandeling te zijn met VDL, maar dat er in de nabije toekomst geen BMW-modellen meer in Born gebouwd worden. VDL wil niet reageren op lopende onderhandelingen en kan ook niet zeggen wat de beslissing van BMW betekent voor de vijfduizend werknemers in Born.

VDL Nedcar heeft sinds het begin van de samenwerking in 2014 al 700.000 auto’s geproduceerd voor BMW Groep. Vorig jaar rolden er nog 174.097 auto’s Mini’s en BMW’s van de band.

Minder afhankelijk

Begin vorig jaar heeft VDL Nedcar nog grond gekocht van provincie Limburg voor uitbreiding van de autofabriek. VDL is daarvoor hard op zoek naar een nieuwe opdrachtgever om zo minder afhankelijk te zijn van BMW.