Mylan wil duidelijkheid van Teva over bod

Teva gaf op 21 april aan Mylan over te willen nemen voor 40,1 miljard dollar in contanten en aandelen. Mylan wees dat voorstel af en stelde liever de eigen overnamepoging van Perrigo te willen najagen, een transactie waarmee bijna 33 miljard dollar is gemoeid.

,,Teva en zijn bestuur moeten stoppen met wat niets anders voorstelt dan een denkbeeldig alternatief aan onze aandeelhouders voor de Perrigo-transactie'', aldus Coury. Teva heeft in de afgelopen weken een belang van 1,35 procent in Mylan opgebouwd, een stap die volgens het Amerikaanse bedrijf niet strookt met de mededingingswetten in de VS. ,,Teva heeft er voor gekozen zich in stilzwijgen te hullen over hun intenties met dat belang. Wij zien het belang als indicatie dat Teva zich met onze activiteiten, strategie en missie wil bemoeien zonder duidelijkheid te verschaffen.''

Mylan herhaalde in het derde kwartaal een aandeelhoudersvergadering te willen beleggen om toestemming te krijgen voor de overname van Perrigo. ,,U zult begrijpen dat het van groot belang is voor onze aandeelhouders om op een goed geïnformeerde en onverstoorde manier hun stem uit te kunnen brengen. We kunnen niet toestaan dat de belangen van onze aandeelhouders worden gegijzeld'', aldus Coury die er op wees dat de houding van Teva ,,significante onrust en onzekerheid'' heeft veroorzaakt.