Column: zorgen over deelname (jonge) mannen op werkvloer?

Door Teeuwe Mevissen

De afgelopen decennia is er terecht veel aandacht besteed aan het verbeteren van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar ontwikkelingen in de Verenigde Staten en tot voor kort ook in Nederland geven aanleiding tot waakzaamheid met betrekking tot de arbeidsparticipatiegraad van (jonge) mannen. Zo staan er op dit moment ruim 7 miljoen Amerikaanse mannen in de zogenaamde prime working age (25-54 jaar oud) aan de zijlijn van de maatschappij. Ze werken niet en zijn ook niet op zoek naar werk. Dit is een trend die we ook in Nederland een tijdje zagen en daar zien we sinds enkele jaren gelukkig weer een kentering.