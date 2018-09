Winsten op beurzen New York

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 18.040,37 punten. De S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 2111,73 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 5082,93 punten.

Intel verloor 1,6 procent, maar Altera klom bijna 6 procent. Intel legt bijna 17 miljard dollar op tafel voor Altera, de grootste overname ooit voor het concern. Er werd al langer gespeculeerd over een overname van Altera door de wereldmarktleider op halfgeleidergebied. De transactie wordt geheel in contanten voldaan.

NXP

Het is de derde grote overname in de halfgeleidersector in korte tijd. Eerder kondigde het Eindhovense NXP aan zijn Amerikaanse branchegenoot Freescale Technology te willen inlijven voor bijna 12 miljard dollar. Vorige week werd bekend dat Avago Technologies uit Singapore 37 miljard dollar op tafel heeft gelegd voor het eveneens Amerikaanse Broadcom.

De overheid liet maandag weten dat de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten in april gelijk zijn gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. Economen hadden op een lichte stijging van de uitgaven gerekend. In maart namen de bestedingen nog met 0,5 procent toe.

ISM

Onderzoeksbureau ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de industrie in mei sterker is gegroeid dan een maand eerder. Verder gingen de bouwuitgaven in april met 2,2 procent omhoog op maandbasis, de sterkste stijging sinds mei 2012.

Later deze week worden onder meer nog cijfers over de dienstensector, handel en fabrieksorders gepubliceerd. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

Walt Disney

Amusementsbedrijf Walt Disney steeg 0,5 procent. Financieel directeur James Rasulo stapt op. Hij was vijf jaar financieel bestuurder en werkte bijna dertig jaar bij Walt Disney.

De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie was stabiel op 60,28 dollar. Brent werd 0,9 procent goedkoper op 64,98 dollar.