Scherpe terugval olieprijs zit Wall Street dwars

De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 22.653 punten na eerder op de dag nog ruim boven de 23.000 punten te hebben gestaan. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2% achteruit naar 2659 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7887 punten.

Na een kortstondige opleving gleed de olieprijs (WTI) weer flink weg tot net boven de $24 per vat nadat de twijfels over het slagen van een nieuwe OPEC-deal weer naar boven kwamen drijven. Olie- en gasconcern ExxonMobil (+1,9%) gaf aan het mes te zetten in zijn investeringen door de sterke prijsval van olie de laatste weken. Oliedienstverlener Halliburton (plus 1,5 procent) liet weten dat het salaris van het topmanagement wordt verlaagd en dat banen worden geschrapt.

Volgens de gouverneur van de staat New York lijken maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen effect te sorteren. Ondanks de positieve berichten liep het dodenaantal in New York hard op. De staat telde de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz won 2,7 procent. Het concern heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Kraft Heinz denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.

Telecomgigant Verizon (plus 1,7 procent) maakte bekend voorlopig vrijwel geen internet meer aan te leggen. Het gaat dan om installaties waarbij een medewerker ter plaatse moet komen. Door de coronapandemie worden ook reparaties bij klanten tot een minimum beperkt.

Verder bleek het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers door de coronacrisis is gekelderd. Ook nam het aantal vacatures af. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en is er minder vraag naar nieuw personeel.