Wall Street zet herstelrally stevig voort

De Dow Jones-index steeg net na de start 3,9 procent naar 23.562 punten, een terugkeer naar het hoogste niveau sinds begin maart. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,3 procent vooruit tot 2751,68 punten en techbeurs Nasdaq won 2,8 procent tot 8132 punten.

Beleggers in de VS krijgen er geleidelijk aan meer vertrouwen in dat het ergste van de coronapandemie achter de rug lijkt doordat een rem wordt gezet op het aantal nieuwe besmettingsgevallen vanwege de beperkende maatregelen. De opleving van de olieprijs (WTI) tot boven de $26 per vat vanwege de hoop op een spoedige OPEC-deal later deze week gaf de handel ook een steun in de rug.

Op economisch gebied werd gemeld dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten is gekelderd door de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie National Federation of Independent Business (NFIB) daalde de vertrouwensindex in maart in het sterkste tempo ooit gemeten.

ExxonMobil

ExxonMobil dikte 4,8% aan. Het olie- en gasconcerngaf aan het mes te zetten in zijn investeringen door de gedaalde olieprijzen. De investeringen dalen met een derde naar 23 miljard dollar, het niveau van vier jaar terug. Oliedienstverlener Halliburton liet weten dat het salaris van het topmanagement wordt verlaagd en dat banen worden geschrapt.

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz (+2,6%) heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Het bedrijf denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.

NXP

Huizenbouwer DR Horton trekt vanwege de coronacrisis zijn verwachtingen voor dit jaar in en merkt dat de orders voor nieuwe woningen afnemen. De in New York genoteerde Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors meldde dat de negatieve impact van de crisis sterker is dan eerder gedacht en dat de omzet in het eerste kwartaal is gedaald.