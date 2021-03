Zuid-Koreaanse online retailreus maakt zich op voor megabeursgang in VS

Met de gang naar de Amerikaanse beurs wil Coupang tot $3,6 miljard bij beleggers ophalen. De emissieprijs van het Zuid-Koreaanse retailbedrijf ligt tussen $27 en $30 per aandeel. Bij zijn debuut zou de beurswaarde maar liefst $50 miljard bedrijven, de duurste nieuwkomer dit jaar in de VS.

Bekijk ook: Bonanza aan beursgangen op komst in Amsterdam

Het Japanse investeringsbedrijf Softbank Group is een belangrijke partner voor Coupang. In 2015 werd een bedrag van $1 miljard neergelegd voor een deelname in de Zuid-Koreaanse retailgigant. Ook vermogensbeheerder BlackRock is aan boord gestapt.

Snelle leveringen

Coupang dat in 2010 het licht zag, staat vooral bekend op zijn razendsnelle leveringen. Het bedrijf claimt dat 95% van de bestellingen binnen 24 uur op de deurmat van consumenten liggen.

Bekijk ook: SPAC jaagt op groen bedrijf voor beursgang

Door de aanhoudende lockdowns doet Coupang zeer goede zaken. In het afgelopen jaar is het aantal bestellingen door consumenten hard opgelopen.

Het zonnige klimaat voor beursgangen heeft de deur voor Coupang open gezet om de gang naar Wall Street te zetten. De oprichter Born Kim heeft ook een achtergrond als Amerikaanse student.