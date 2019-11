’Bedrijven nog nooit zo transparant over belasting’

Van de 77 onderzochte bedrijven komt NN uit de bus als de onderneming die het meest transparant is op belastinggebied. De verzekeraar geeft volgens de VBDO het juiste voorbeeld door per land te publiceren hoeveel belasting er wordt afgedragen en hoeveel medewerkers er in dienst zijn. Natuurvoedingsfabrikant Wessanen neemt de tweede plek in.

Volgens VBDO-directeur Angélique Laskewitz zijn bedrijven nog nooit zo transparant geweest over de belasting als dit jaar. „Het is gemeengoed geworden voor bedrijven om over hun belastingstrategie te rapporteren. Er zijn enorme stappen gezet”, aldus Laskewitz.