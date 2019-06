Trump rekent op renteverlaging door Fed

Fed-voorzitter Jerome Powell zette eerder deze week de deur op een kier voor een eventuele renteverlaging. Volgens Trump zal Powell uiteindelijk overstag gaan. Powell trad op voordracht van Trump in 2017 toe tot het bestuur van de bankenkoepel. Onder zijn leiding werd de rente in de VS meermaals verhoogd, waarmee Powell de woede van Trump op de hals haalde.

De president zou aan zijn vertrouwelingen al hebben aangegeven dat hij de macht heeft om Powell uit zijn functie te zetten. Bij de Fed gaan ze ervan uit dat Powell zijn termijn van vier jaar zal volmaken. Alleen als er een gegronde reden zou zijn, kan de positie van Powell in gevaar komen, zo liet de Fed weten.