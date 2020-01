Banengroei VS valt tegen in december

Volgens het Ministerie van Arbeid in de VS kwamen er exclusief landbouw in december 145.000 nieuwe banen bij. In doorsnee werd op een toename met 160.000 gerekend. Het banencijfer over de maand november werd met 10.000 neerwaarts bijgesteld naar 256.000.

Over geheel 2019 kwam de teller uit op meer dan 2 miljoen nieuwe banen.

De werkloosheid in de VS bleef zoals onverwacht ongewijzigd op 3,5% van de beroepsbevolking, het laagste niveau in vijftig jaar.

De loongroei in Amerika viel op jaarbasis terug van 3,1% naar 2,9%.