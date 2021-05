’VS en EU voorkomen extra hoge importtaks op Amerikaanse jeans’

Als vergelding voor staalheffingen die Donald Trump in 2018 invoerde, rekent de EU een extra taks van 25 procent op een keur aan Amerikaanse producten die het landenblok binnenkomen. Die strafheffingen zouden op 1 juni verdubbelen, waardoor geïmporteerde jeans van Levi’s en Harley-Davidsons 50 procent duurder dreigen te worden.

Staal en aluminium

De VS en de EU hebben nu beloofd om met elkaar in gesprek te gaan over overcapaciteit op de staalmarkt. In de tussentijd ziet Brussel af van de verhoging van de importheffingen, schrijft Bloomberg. Amerikaanse en Europese onderhandelaars zouden nog niet zo ver zijn dat een afschaffing van de importheffingen in zicht is.

Het handelsconflict ontstond toen Trump in het voorjaar van 2018 importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld invoerde. Die stap motiveerde hij met zorgen over de nationale veiligheid. De EU sloeg terug met vergelijkbare maatregelen.

De handelsgezant van Joe Biden, Katherine Tai, zei deze week nog voor een Senaatscommissie dat de importheffingen van Trump nodig waren. „Ze hebben onze economie opgeschud, maar waren noodzakelijk om de mondiale overcapaciteit aan te pakken die vooral, maar niet uitsluitend, door China werd veroorzaakt.”

Extra pijn

De Amerikaanse Kamer van Koophandel wees vrijdag nog op de negatieve gevolgen van het handelsconflict. Die zou Amerikaanse bedrijven en hun werknemers alleen maar extra pijn doen. Zo is de export van Amerikaanse sterke drank naar de EU met 40 procent gedaald sinds de invoering van de heffingen. Het probleem van Chinese exporteurs die goedkoop staal dumpen op de Amerikaanse markt is al met andere maatregelen dan generieke importheffingen opgelost, zo stelt de invloedrijke lobbygroep.