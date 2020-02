’Tesla achteruit op rode beurzen VS’

Voor het eerst is in Japan een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus. Het gaat om de tweede dode buiten China, waar de uitbraak van het virus begon. De andere patiënt overleed op de Filipijnen. Ook is sprake van een sterke stijging van het aantal slachtoffers in China zelf.

Tesla

Tesla van plan voor ongeveer 2 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. De maker van elektrische auto’s wil de opbrengst gebruiken om zijn balans te versterken. Topman Elon Musk heeft al aangekondigd voor maximaal 10 miljoen dollar nieuwe aandelen aan te schaffen.

Southwest Airlines liet weten waarschijnlijk tot augustus niet over de Boeing 737 MAX te kunnen beschikken. Dat is ruim een maand langer dan de luchtvaartmaatschappij eerder dacht.

Modehuis Ralph Lauren verwacht dat zijn inkomsten in Azië komende tijd met tientallen miljoenen dollars worden gedrukt door de virusuitbraak. Ook Alibaba heeft te maken met het coronavirus. De Chinese webwinkelgigant meldde verzachtende maatregelen te hebben ingevoerd om zijn voornamelijk Chinese leveranciers te helpen. Alibaba voorziet ook dat de verkopen in het lopende kwartaal zullen worden geraakt.

Cisco Systems

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht verder uit naar Cisco Systems. De maker van netwerkapparatuur zag de omzet flink dalen omdat klanten vanwege onzekerheden als de handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten en protesten in Hongkong en Latijns-Amerika aankopen uitstellen.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz opende eveneens de boeken. In de thuismarkt gingen de vergelijkbare verkopen afgelopen kwartaal omlaag. Amerikanen kopen vaker vers voedsel in plaats van de voorverpakte producten van bedrijven als Kraft Heinz. Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo krikte zijn omzet juist op, geholpen door gestegen verkopen van zijn chipsdivisie Frito-Lay.

Applied Materials

Verder was er een zonnig bericht over de chipsector. Toeleverancier Applied Materials verwacht een sterke groei van zijn omzet in het lopende kwartaal. Het concern denkt dat chipmakers weer meer geld in hun fabrieken steken en dat de mindere periode in de branche achter de rug is.

Beleggers kregen ook nog een nieuw cijfer over de Amerikaanse inflatie te verwerken. Deze is afgelopen maand iets sterker opgelopen dan alom werd voorzien. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Wall Street eindigde woensdag nog met nieuwe records. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 29.551,42 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,7 procent tot 3379,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 9725,96 punten. Voor alle drie de graadmeters een record.