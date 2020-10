Fugro overweegt aandelenemissie

Het bestuur reageert hiermee op al langer heersende speculaties op een aandelenemissie.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen verbaast zich niet over het overleg dat Fugro met zijn banken en met potentiële beleggers voert. „Fugro moet volgend jaar een groot bedrag aan schulden herfinancieren en kampt met een dramatische markt. Zo is de vraag naar onderzoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden voor olieplatforms op zee ingestort vanwege de fors ingezakte olieprijs.”

Fugro haalde in februari met een aandelenemissie al €81,8 miljoen op, toen nog tegen een prijs van €9,80 per aandeel. De bodemonderzoeker zag zich een week later echter genoodzaakt de geplande obligatie-uitgifte van €500 miljoen in te trekken, omdat de coronacrisis toen in alle hevigheid was losgebarsten.