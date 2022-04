Pels Rijcken zoekt een stevige, rustige en bescheiden president

Het bestuur van Pels Rijcken liet eerder al weten dat het instemde met deze eis van de minister, stelde daarnaast ook nog een extra extern bestuurslid aan en nam bovendien het drastische besluit om het totale notariaat van het kantoor, bestaande uit dertien (kandidaat)notarissen af te stoten.

Wijlen Frank Oranje, geroemd notaris en in de laatste jaren bestuursvoorzitter van Pels Rijcken, sluisde in een periode van twintig jaar zo’n €11 miljoen van Pels-klanten weg via stichtingen waarvan hijzelf de enige bestuurder was. Korte tijd na de ontdekking van de fraude pleegde hij zelfmoord.

In de advertentie van Hemingway Search (Legal People) voor de nieuwe president-commissaris wordt de naam van het advocatenkantoor niet specifiek genoemd, maar uit de omschrijving valt dat al vrij snel te destilleren.

De opdrachtgever van het wervingsbureau is namelijk ‘een hoogwaardige juridische dienstverlener die behoort tot de top van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland’, waar ‘als gevolg van fraude die in 2020 aan het licht is gekomen het bestuur (…) heeft besloten tot het versterken van structureel en geïnstitutionaliseerd toezicht, controle en advies. Het vormgeven van een krachtige en kundige raad van commissarissen is een van de manieren om daaraan invulling te geven’. De aanstaande Pels-president mag straks (mede) de nieuwe raad vormgeven.

Gezocht wordt naar een zéér ervaren toezichthouder, die vanzelfsprekend kennis van juristerij moet hebben, inspirerend dient te zijn en ook nog (intern én extern) een verbinder. Bescheidenheid is ook een belangrijke eigenschap waar de kandidaat over moet beschikken, blijkt uit het profiel: ‘stevig, rustig en zonder groot ego’.