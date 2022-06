Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: Milan-eigenaar Gerry Cardinale heeft vinger in bijna elke sportpap

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM - Op Twitter gaat een foto rond waar een op het oog verdwaalde Amerikaan in een poloshirt met zijn duim hoog zondag in hartje Milaan tussen de feestvierende supporters van AC Milan staat. De voetbalfans vieren dat Milan voor het eerst in elf jaar weer landskampioen van Italië is geworden. Op dat moment heeft geen van hen nog enig benul dat de nieuwe eigenaar van hun club de landstitel staat mee te vieren.