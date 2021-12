AFM: beleggers in crypto’s doen dit veelal met kleine bedragen

Beleggers in cryptomunten zoals bitcoin lijken dat meestal met kleine bedragen te doen. Voor circa 100.000 consumenten zou een extreme koersdaling van 90% van de munten voor problemen kunnen zorgen.

Voor een nog kleiner deel van de beleggers zal die ’moeilijk op te vangen zijn’, concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek onder een representatieve groep van een paar honderd beleggers in crypto’s.

Crypto’s vallen buiten het toezicht van de AFM, maar de toezichthouder houdt de ontwikkelingen in die markt wel in de gaten. Volgens de AFM zijn er zo'n 1,2 miljoen Nederlanders die geld in de digitale valuta investeren. Bij twee derde van die groep gaat het om bedragen van nog geen €2500. Iets minder dan de helft zit voor nog geen €500 in de munten.

Gokje wagen

Een kleine meerderheid van de investeerders zegt volgens de AFM ’vooral een gokje te wagen’. Daarmee lijken ze zich bewust van de risico's meent de toezichthouder. Verder is de huidige lage rente reden voor veel consumenten om op zoek te gaan naar rendement, waarbij ze bij crypto’s uit zijn gekomen.

De AFM blijft waarschuwen voor de risico's van beleggen in crypto's. Dat de munten snel aan waarde verliezen wordt daarbij als grootste risico gezien door de toezichthouder. Verder stelt de AFM dat crypto’s lastig te doorgronden zijn. ,,De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling", aldus de toezichthouder. Verder zijn de digitale munten ook kwetsbaar voor misleiding.”

Consumenten zijn ook niet beschermd door financieel toezicht. Dat komt naar verwachting in 2024. Dan zal een deel van de cryptomarkt onder toezicht komen, via de Markets in Crypto-Assets Regulation. Die moet bepaalde uitgiften van tokens en cryptodienstverlening regelen.