Economie VS trekt aan, maar zijwieltjes Fed nog nodig

Dat is de uitkomst van de twee dagen durende rentevergadering van de Fed. De rente blijft dus voorlopig op de bandbreedte van 0 tot 0,25%. Ook blijft de Fed $120 miljard per maand aan schuldpapier kopen. „Het is nog niet het moment om te praten over afbouw van de steun”, zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het besluit. Want het economisch herstel hangt af va de verspreiding van het virus en de voortgang van het vaccineren.

„De sectoren in de economie die het hardst zijn geraakt, blijven zwak maar laten verbetering zien”, schreef de belangrijkste centrale bank ter wereld in een verklaring. Zo is de arbeidsmarkt nog niet op het niveau van voor corona. Er zitten meer mensen zonder baan, en de lonen liggen lager dan voor de pandemie. Bovendien komt de klap het hardst aan bij mensen die het meest kwetsbaar zijn, zei Powell.

Maximale werkgelegenheid

Maximale werkgelegenheid is een van de twee doelstellingen van de Fed, en daar is nog geen sprake van. Tegelijkertijd zijn hele grote langetermijneffecten tot nu toe uitgebleven, tot opluchting van Powell: „Voor mensen die langdurig hun baan kwijtraken, is het steeds moeilijker om aan de slag te gaan. Maar zo’n scenario is niet uitgekomen.”

Ook de inflatie blijft nog altijd consequent onder het Fed-doel van rond de 2% hangen. Pas als die doelen dichterbij komen, wil Powell praten over afbouw van de steun.

Cryptomunt

Powell werd ook gevraagd naar of hij iets ziet in een digitale munt, uitgegeven door de centrale bank. In China werkt de Bank of China daar aan, en ook de Europese Centrale Bank onderzoekt of hier interesse in is. Het voordeel voor de consument is dat hij of zij geld niet bij een commerciële bank hoeft te stallen, maar op een rekening bij de centrale bank zelf aanhoudt. Dat zou nog veiliger zijn.

Maar Powell heeft niet veel haast om zo’n digidollar te ontwikkelen. Daarvoor is de status van de Amerikaanse dollar als reservemunt te sterk.