Opsteker voor consument: ACM beboet nep incassobureau

Nederlandse consumenten werden benaderd door het bedrijf: ze werden opgebeld door medewerkers van het vanuit Turkije opererende UnitedCall met de mededeling dat zij nog een rekening moesten betalen voor een abonnement, een vliegreis of overnachting die ze jaren terug niet zouden hebben betaald. De bedragen liepen soms op tot duizenden euro’s. Als de consument om meer informatie vroeg, werd dat geweigerd.

Dreigen

Volgens het ACM werden consumenten hierbij ’flink onder druk gezet’. De medewerkers dreigden met beslaglegging of de politie, schrijft ACM.

UnitedCall gebruikte fictieve namen van incassobureaus zoals Pay Care en Business Collect. Al vanaf 2018 kreeg ACM via haar ACM ConsuWijzer meldingen binnen van consumenten die met het bedrijf te maken hadden gehad.

„Dit is zeer schadelijk voor het vertrouwen van consumenten in de incassobranche. Daarom leggen we deze boete op,” zegt bestuurslid ACM Cateautje Hijmans van den Bergh.