Woede over gemeenten die foto’s eisen van binnenkant huizen: ’Waar komen mijn beelden terecht?

Premium Financieel

’Onderzoek naar BAM gaat om mogelijke omkoping’

Nu BAM eindelijk in rustiger vaarwater leek te zijn gekomen, is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een aantal projecten van de vroegere dochter BAM International, dat als laatste grote project het Museum of the Future in Dubai bouwde, maar ook een cruiseterminal en he...