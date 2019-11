2018 was een slecht jaar om miljardair te zijn

Het vermogen van de miljardairs daalde ook nog eens, met 4,3%. Het dipje is de eerste in vijf jaar tijd – sinds 2013 zijn de rijkste mensen ter wereld toch nog 34,5% rijker geworden. Gezamenlijk bezitten ze nu $8,5 biljoen.

Dat het in 2018 even wat slechter ging met de rijken der aarde, had vooral te maken met een sterke dollar, handelsoorlog en volatiliteit op de financiële markten, die weer veroorzaakt werd door onzekerheid.

Nederland telt volgens het UBS-onderzoek overigens tien miljardairs. Op de deze week gepubliceerde rijkenlijst van zakenblad Quote, over 2019, staan er 37.

