Beursblog: Amsterdamse beurs opent lager

Door Gert van Harskamp

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is licht in mineur geopend. De AEX is met een half procentje lager van start gegaan nadat het woensdag nog een fractie hoger wist te sluiten. Ook de Midkap en de SmallCap hebben opende 0,2% en 0,6% lager. Ook Europese beurzen openen in de min.