Column: mag een gevolmachtigde de erfenis verkopen?

Maastricht - Veel mensen stellen een levenstestament op. Dat is een uitgebreide volmacht, waarin ze vastleggen dat één of meer personen namens hen mogen handelen. Vaak gaat die volmacht direct in, maar soms moet eerst een arts verklaren dat de volmachtgever zelf niet meer capabel is om zijn belangen te behartigen. Zoals bijvoorbeeld bij zwaar hersenletsel of dementie.