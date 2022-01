Eigenaar De Telegraaf en NRC rondt Duitse overname af

Mediahuis is voor 70% eigenaar geworden van AVG’s dochteronderneming Medienhaus, die de krantentitels uitgeeft. Medienhaus Aachen heeft zo’n 400 medewerkers en is goed voor een jaarlijkse omzet van €80 miljoen. Daarmee is de overname voor Mediahuis, dat met 4500 medewerkers een omzet van circa €1 miljard draait, relatief klein.

Volgens Mediahuis past de overname in de Europese strategie van de onderneming. Het bedrijf is behalve in België en Nederland ook in Ierland en Luxemburg actief.

In Nederland is Mediahuis uitgever achter titels als De Telegraaf, NRC Handelsblad, het Noordhollands, Leidsch en Haarlems Dagblad, de Gooi- en Eemlander en De Limburger. In 2020 kwamen daar met NDC nog het Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant bij.