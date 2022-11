Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw drukt medewerker bank weg tijdens gesprek met oplichter: €20.000 weg

Door Marlou Visser

Een vrouw geloofde dat zij werd gebeld door een medewerker van de internationale opsporingsdienst Interpol. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Oplichters hebben ook je telefoonnummer. Daar kwam een vrouw achter toen ze werd gebeld door een Engels sprekende persoon die zich voordeed als een medewerker van de internationale opsporingsdienst Interpol. Hij wist haar over te halen om maar liefst €21.500 over te maken. Dat geld is ze kwijt.