Heineken toont ’sterk’ herstel, nog niet terug op niveau 2019

Bij Heineken is in 2021 flink ingegrepen. Topman Dolf van den Brink kondigde een jaar geleden aan dat het concern €2 miljard aan kostenbesparingen zou doorvoeren, en dat 8000 banen geschrapt zouden worden, zo’n 10% van het totaal. Inmiddels is daar €1,3 miljard van gerealiseerd, laat Heineken weten.

De netto-omzet steeg met 12,2% naar €21,9 miljard. In hectoliters bier gemeten groeide de productie met 8,3%. De totale volumegroei was 17,4%, de operationele winst steeg met 43,8%. In 2020 was die nog met 49,4% gekrompen. Onder de streep bleef er netto €2,04 miljard over. De onderliggende winst per aandeel was €3,54. Een flinke verbetering ten opzichte van 2020, toen de onderliggende winst per aandeel uitkwam op €2,00, en het bedrijf €200 miljoen verlies boekte.

Kosten

Heineken zegt woensdag inmiddels zo’n 15% hogere productiekosten te hebben. Bierbrouwerijen worden wereldwijd flink geraakt door hoge gerst en moutprijzen, transport, energie en personeelskosten en vooral verpakkingskosten (aluminium en glas). Deze onderdelen vormen zo’n 60% van de prijs van bier. Op 4 februari meldde Carlsberg daarom al dat afnemers met prijsverhogingen van 10 tot 12% rekening zouden moeten houden. Ook Heineken zegt prijsverhogingen te hebben doorgevoerd, met name in Mexico, Brazilië, Nigeria en Europa.

Topman Dolf van den Brink noemt 2021 een jaar met ’sterke resultaten’ ondanks ’uitdagende en snel veranderende omstandigheden.’ De resultaten zijn beter dan menog analist verwachtte. Wel blijven de marges (15,6%) nog achter bij het neoogde doel (17%). In 2020 waren de marges overigens 9,5%, in 2019 12,1%.

De beurskoers van Heineken is het afgelopen jaar hoog blijven staan, ondanks de druk op het concern.

Tekst gaat hieronder verder.

Stakingen

De afgelopen maanden was het onrustig bij de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch, net als bij de frisdrankfabriek van Vrumona in Bunnik. Werknemers legden het werk neer omdat ze meer salarisverhoging wilden dan Heineken bood.

Bekijk ook: Stakingsdreiging Heineken voorbij na groen licht voor cao

Onlangs nam Heineken na maandenlange gesprekken de meerderheid van de aandelen in de Zuid-Afrikaanse producent en distributeur van cider en sterke drank, Distell over. Het fuseerde zijn eigen Zuid-Afrikaanse activiteiten met die van Distell en het kleinere Namibian Breweries, tot een nieuwe onderneming, waar Heineken ongeveer twee derde van de aandelen van bezit.

Analisten verwachten dat de transactie in Zuid-Afrika zo’n 6% omzetgroei oplevert, gebaseerd op 2019-cijfers.

De derde kwartaalcijfers van Heineken waren nog een fikse tegenvaller.

Prijsverhogingen

De halfjaarcijfers vielen dan weer mee. Wel waarschuwde de top toen al voor prijsverhogingen.

Heineken heeft zo’n 250 merken die het in 170 landen verkoopt. Het is de tweede brouwer ter wereld, na fusiemoloch AB Inbev, en voor het Deense Carlsberg. Heineken haalt zo’n 33% van zijn omzet uit Azië en Australië, 17% uit West Europa, 40% uit Noord- en Zuid Amerika en 10% uit het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa.

Veel bier voor de Amerikaanse markt is exportbier, waardoor het concern te maken heeft met fors hogere transportkosten in de scheepvaart.

Analisten van ING verwachtten eerder dat Heineken pas in 2024 terug is op het omzet en winstniveau van 2019, pre corona.

Begin 2021 stond er nog €50 miljoen aan achterstallige huurbetalingen van kroegen open.

later meer