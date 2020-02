’Europese-Chinese top in Peking gaat niet door’

De bijeenkomst was bedoeld als voorbereiding op de bijeenkomst tussen China en de Europese Unie in Duitsland later dit jaar. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, commissievoorzitter Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borel zouden daarvoor eind maart naar Peking afreizen.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. De Chinees ambassadeur bij de Europese Unie in Brussel, Zhang Ming zei eerder dat de top van maart nog steeds op de agenda staat.