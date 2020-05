Profiel: gamende Roda-fan is rijkste jonge miljonair

Ondernemer Stijn Koster op de tribune bij Roda JC. Ⓒ Marcel van Hoorn

Dankzij zijn ergernis over trage verbindingen tijdens het gamen heeft Stijn Koster (36) een fortuin bij elkaar kunnen spelen. De oprichter van hostingbedrijf i3D.net is door zakenblad Quote uitgeroepen tot de rijkste jonge miljonair van Nederland, met een geschat vermogen van €200 miljoen.