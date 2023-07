’Trein kan herrie niet terugbrengen, luchtvaart tot 70%’

Amsterdam - Het vliegtuig maakt over een aantal jaar een stuk minder herrie dan het wegverkeer of trein. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europese milieuagentschap EEA. Dat heeft in kaart gebracht hoe verwachting hoe de herrie van trein, auto en vliegtuig de komende jaren zou kunnen afnemen.

De luchtvaart kan de herrie sneller naar beneden brengen dan de trein, aldus de EEA. Ⓒ foto KLM