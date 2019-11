Column: Ouderen veroveren de toekomst, ’Ok, Boomer’!

Ze verlangen vooral terug naar vroeger en hebben geen verstand van het internet en technologie. Bovendien nemen ze geen verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. Het is even wennen als je op deze manier als generatie wordt weggezet, maar met een humoristische bril op kun je ’Boomer’ ook beschouwen als een geuzennaam.

Zo hebben we hebben tijdens een lezing voor studenten over de nieuwe economie, aangeduid als 4.0, de zaal opgewarmd met de openingszin ’Boomer’ slaat terug.

Grijze golf

Maar terugslaan valt niet mee. Het beeld van ouderen laat te wensen over en dat wordt ook nog eens door rekensommen onderschreven. In Nederland heeft onze nationale rekenmeester, het Centraal Planbureau (CPB) recent ’uitgerekend’ dat vooral door de vergrijzing onze economische groei en arbeidsproductiviteit in de toekomst aanzienlijk daalt en onze zorgkosten explosief zullen stijgen.

Kortom, onze welvaart staat op de tocht en dat komt door de grijze golf. Met deze kommer en kwel kun je geen lezing houden waarmee je als ’Boomer’ fier de zaal kunt verlaten. Maar gelukkig werden we geholpen door ons favoriete vakblad The Economist en ook een beetje door de politieke ontwikkelingen in de VS, waar 70-plus de komende verkiezingen domineert.

"Juist Boomers blijven veelal op allerlei gebieden actief en hebben daardoor een toenemende maatschappelijke en economische invloed"

Dit is het speciale nummer van The Economist waarin goed nieuws voor Boomers uit de rijkere landen wordt voorspeld en slecht nieuws voor de millenniumgeneratie. Vooral deze leeftijdsgroep, de ’uitvinder’ van ’Ok, Boomer’, zien we voorop lopen bij acties op allerlei terreinen, zoals voor een beter klimaatbeleid, tegen ongelijkheid en een eerlijker inkomensverdeling.

De sombere boodschap voor deze generatie is dat ze door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen te maken krijgen met een toenemend aantal wereldvraagstukken waardoor hun welvaart lager zal uitkomen dan die van de huidige oudere generatie. Zo worden ze geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van wereldwijde trend van nationale protectiemaatregelen waarmee de mondiale groei wordt afgeremd. Daarnaast lopen ze op tegen de groeiende kloof tussen rijk en arm.

Onzin

Voor deze leeftijdsgroep voorspelt The Economist juist een ’aantrekkelijk’ leven. De gedachte dat ze met hun pensioen achter de geraniums gaan zitten is onzin. Juist Boomers blijven veelal op allerlei gebieden actief en hebben daardoor een toenemende maatschappelijke en economische invloed. Ze blijven steeds vaker doorwerken of gaan weer aan de studie en domineren de wereldwijde toeristenindustrie. Ook in de gezondheidszorg wordt met de wensen van deze senioren rekening gehouden.

In vergelijking met de voorgaande oudere generatie zijn ze vaak rijker en gezonder. En in steeds meer landen vormen ze nu al een machtige kiezersgroep.

Tijdens ons college over de 4.0 economie hebben we de zaal als Ok, ’Boomer’ met opgeheven hoofd kunnen verlaten door nog eens te benadrukken dat de kernopgave van 4.0 een klimaatneutrale wereld is waarvoor millenniums de straat opgaan. Deze week publiceerde klimaatwetenschappers een onderzoek dat laat zien dat we met het bestaande internationale klimaatbeleid aankoersen op een desastreuze opwarming van meer dan 3 graden Celsius.

"Dit vraagt om echt internationaal zwaar geschut"

Voor ’Boomers’ het zoveelste argument om hun machtspositie eindelijk te gaan inzetten om de aardbol te redden. Dat kan niet, zoals in Nederland, met bureaucratische eigen klimaatregels, lastenverzwaring, warmtepompen, gasloze gebouwen, minder vlees eten, minder vliegen en nationale energieheffingen.

Nee, dat vraagt om echt internationaal zwaar geschut, waarvan de kern bestaat uit:

· Invoering van het beginsel dat de klimaatvervuiler betaalt. Iedereen die bijdraagt aan de uitstoot van C02 wordt voor deze vervuiling belast met een Europese CO2-heffing; een mooie opgave voor EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans. Die kan er ook voor zorgen dat in de gehele Europese economie CO2-uitstoot op dezelfde wijze wordt belast.

· Het Europese bedrijfsleven, de EU en EU-landen gaan gezamenlijk jaarlijks honderden miljarden investeren in de meest geavanceerde klimaattechnologieën en research en development op dit vlak.

· Alle bestaande technologieën waarmee we de uitstoot kunnen terugdringen worden inzet, dus ook moderne kerncentrales en CO2-opslagtech. Kansrijk zijn ook de geavanceerde zonnetech projecten in de zonnigste gebieden in de wereld. Deze ’klimaatwinnaars’ zijn recent beschreven door Paul van Son in zijn publicatie Emission free energy from the deserts.

Met een dergelijk beleid kan de onvermijdelijke energietransitie tegelijk leiden tot extra economische groei die schoon en duurzaam is. Daarmee wordt niet alleen de opwarming van de aarde afgeremd, maar verminderen we ook de luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en dat levert belangrijke gezondheidsvoordelen op.