VAE en OPEC+ koersen op compromis over olieproductie

Het voorstel moet worden goedgekeurd door alle leden van de OPEC+, zoals de alliantie van het oliekartel met landen als Rusland en Kazachstan wordt genoemd. Een overeenkomst bij de OPEC+ over de productie liep onlangs stuk door weerstand van de VAE, omdat die vonden dat hun huidige productiequotum te laag is en zou moeten worden verhoogd. Nu zou er spoedig een nieuwe vergadering gepland moeten worden om dit voorstel te bespreken.

Met het compromis wordt de nieuwe basis voor de productie van de VAE verhoogd naar 3,65 miljoen vaten per dag, van de huidige 3,17 miljoen vaten per dag nu. De VAE zullen een voorstel van Saudi-Arabië om de productiebeperkingen te verlengen tot december 2022 nu wel steunen, aldus de afgevaardigde.

Met de deal zou de weg vrij komen voor een verdere geleidelijke verhoging van de olieproductie door de OPEC+. Door het economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar olie sterk gestegen en zijn de prijzen naar de hoogste niveaus in jaren geklommen. De OPEC+ besloot eerder de productie van olie scherp te verlagen om daarmee de prijzen te stutten, maar is nu bezig deze geleidelijk op te voeren vanwege het herstel van de vraag.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde eerder deze week nog dat de prijzen van brandstoffen zoals benzine nog sterker kunnen gaan stijgen door de krapte op de oliemarkt. Volgens het IEA zou dit het economisch herstel kunnen ondermijnen.