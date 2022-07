Gasprijs stijgt: turbine voor Russische Nord Stream-pijpleiding zit vast

Financieel

Russisch gas stroomt mondjesmaat weer naar Europa, prijs daalt

Russisch gas gaat donderdagochtend toch door de pijpleiding van Nord Stream 1 richting Europa. Het is nog een kleine hoeveelheid, de volledige capaciteit is lang niet bereikt, meldt het Duitse onderdeel Nord Stream AG. In reactie zakte de gasprijs 6,5% bij opening van de markt.