Bierbrouwers schieten ziekenhuizen te hulp

Zo gaat Heineken ziekenhuizen in Nederland en België helpen met desinfecterende middelen. Maar liefst 250.000 flesjes handsanitizer, gemaakt van 30.000 liter alcohol, worden komende weken verdeeld.

Ab InBev doneert vanaf woensdag 5000 flessen handgels aan ziekenhuizen en de ambulancezorg. „De flessen staan al in onze distributiecentra in Breda. De handgels zijn gemaakt van de rest-alcohol die we overhouden na het brouwen van onze 0.0% bieren, waaronder Leffe Blond 0.0%, Jupiler 0.0% en Hoegaarden 0.0%. Al enkele weken geleden zijn we begonnen met het maken van de handgels en deze week hebben we 26.000 handgels en 50.000 liter desinfectiemiddelen voor oppervlakten gedoneerd aan de gezondheidszorg in de Europese Unie. En daar gaan we mee door zolang het nodig is. Volgende week staat de volgende grote partij van handgels en desinfectiemiddel klaar”, laat een woordvoerder van de bierbrouwer weten.

Ook Heinekens Brabantse branchegenoot Royal Swinckels, moederbedrijf van Bavaria, doet iets voor de zorg. Het bedrijf haalt biertanks bij cafés leeg en maakt daar gedesinfecteerde alcohol van die geschikt is voor gebruik in ziekenhuizen. Ook Avandis, dat likeuren stookt voor merken als Lucas Bols, heeft ook al aangekondigd alcohol voor de zorg te gaan verspreiden.

Heineken probeert verder zo veel mogelijk horecaondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Heineken houdt onder meer rekening met de liquiditeitspositie van horecazaken. Verder is het mogelijk om kosteloos evenementen te schrappen. Bestellingen kunnen worden geannuleerd en worden niet in rekening gebracht.

Heineken heeft ook besloten om de huur van 130 ondernemers waarvan de bierbrouwer pandeigenaar is tot en met mei op te schorten.

Ook zal de helft van de verplichte huursom voor de maand april kwijtgescholden worden. Het betreft een eenmalige kwijtschelding voor klanten die in afwachting zijn van structurele overheidsmaatregelen om op korte termijn het hoofd boven water te houden. Met deze maatregelen hoopt Heineken lucht te geven aan die klanten bij wie het water aan de lippen staat.

