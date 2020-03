Ook Heineken gaat produceren voor ziekenhuizen

Ook Heinekens Brabantse branchegenoot Royal Swinckels, moederbedrijf van Bavaria, doet iets voor de zorg. Het bedrijf haalt biertanks bij cafés leeg en maakt daar gedesinfecteerde alcohol van die geschikt is voor gebruik in ziekenhuizen. Ook Avandis, dat likeuren stookt voor merken als Lucas Bols, heeft ook al aangekondigd alcohol voor de zorg te gaan verspreiden.

Heineken probeert verder zo veel mogelijk horecaondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Heineken houdt onder meer rekening met de liquiditeitspositie van horecazaken. Verder is het mogelijk om kosteloos evenementen te schrappen. Bestellingen kunnen worden geannuleerd en worden niet in rekening gebracht.

Heineken heeft ook besloten om de huur van 130 ondernemers waarvan de bierbrouwer pandeigenaar is tot en met mei op te schorten.

Ook zal de helft van de verplichte huursom voor de maand april kwijtgescholden worden. Het betreft een eenmalige kwijtschelding voor klanten die in afwachting zijn van structurele overheidsmaatregelen om op korte termijn het hoofd boven water te houden. Met deze maatregelen hoopt Heineken lucht te geven aan die klanten bij wie het water aan de lippen staat.