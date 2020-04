Tesla maakt vaart in China

In maart leverde Tesla ruim 10.000 voertuigen af. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand eerder. Daarmee is Tesla goed voor meer dan een vijfde van alle elektrische wagens die aan China werden geleverd. In totaal ging het in maart om 47.000 auto’s, aldus de Chinese brancheorganisatie die zich beroept op groothandelscijfers.

De cijfers suggereren dat Tesla in China aan kracht wint door de nieuwe fabriek in Shanghai, de eerste buiten de Verenigde Staten voor de Amerikaanse automaker. Toch is het onduidelijk hoeveel van die voertuigen aan klanten zijn verkocht, omdat de groothandelscijfers doorgaans weergeven hoeveel auto’s de fabriek in Shanghai uitrollen. Later deze maand worden ook verkoopcijfers bekend.