KLM-vakbonden: rapport staatsagent vol ’onjuistheden’

Column: zo slecht doen de vakbonden het niet

Werknemers in Europa zullen het niet leuk vinden dat vakbonden er dit jaar niet in slagen om de inflatie volledig gecompenseerd te krijgen via hogere lonen. Dit past bij het al langer bestaande beeld dat de lonen in Europa achterblijven. Maar als je naar juiste cijfers kijkt valt dat reuze mee.