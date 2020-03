Nederlander sneller met belastingaangifte

„Dat is 50.000 meer dan op hetzelfde tijdstip in de campagne van vorig jaar”, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. „Ietsje meer dan vorig jaar. De Belastingdienst is blij met dit enthousiasme.”

Waarom er nu iets meer mensen aangifte hebben gedaan dan vorig jaar is nog onduidelijk. „Het weer is niet zo goed geweest, dus dat zou kunnen hebben bijgedragen, maar het is voor ons altijd een beetje gissen hoe het loopt”, laat de woordvoerder weten.

Volgens hem zijn de aangiftes tot nu toe soepel verlopen. Op de eerste dag waren er nog mensen die even moesten wachten met hun aangifte door de grote systeembelasting maar het lijkt te zijn opgelost. „Het systeem is dermate slim en flexibel ingeregeld dat we het aantal mensen dat tegelijk aangifte kan doen naar boven en naar beneden kan bijstellen.”