Het tuinhuisje als de nieuwe leasebak

Een Livit studypod. Ⓒ Livit

Haarlem - Als je thuis werkt en gek wordt van het ’ge-mama’ van je kinderen, de vraag van de huisgenoot die door een zoomcall heen vraagt of je alle melk hebt opgedronken of buren die 11 uur ’s ochtends een prima moment vinden om hun bas aan te zetten, dan kun je altijd nog een thuiskantoortje of ’workpod’ aanschaffen.