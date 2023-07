Aanpak handelsplatforms smetje op fraai halfjaar bitcoin

In het eerste kwartaal was de bitcoin al met 71% gestegen tot zo’n $28.400. Beleggers doken vooral vanwege de afgenomen rentevrees op de digitale munt. De afzwakkende inflatie bood hoop dat centrale banken de renterem minder stevig zouden blijven indrukken, wat zich vertaalde in lagere obligatierentes. En dat is goed nieuws voor de bitcoin, die geen direct rendement biedt en waarvan de koersontwikkeling redelijk gelijk opgaat met technologieaandelen.

De bitcoin profiteerde ook van de bankencrisis, met het omvallen van een paar regionale Amerikaanse banken en Credit Suisse dat door UBS gered moest worden. Mede vanwege vraagtekens bij sommigen of hun spaargeld wel zo veilig bij de bank stond, ontstond er een vlucht naar de digitale munt.

Het tweede kwartaal verliep duidelijk moeizamer, deels omdat de inflatie toch wat hardnekkiger bleek dan gedacht en centrale banken lieten weten door te gaan met renteverhogingen, terwijl de markt had gehoopt dat de Amerikaanse Fed gaandeweg de tweede jaarhelft met een verlaging zou komen. In beginsel zouden technologieaandelen hier ook last van moeten hebben, maar die profiteerden van de sterke opmars van kunstmatige intelligentie.

Na een sterk begin in het tweede kwartaal was de bitcoinprijs halverwege juni tot nipt onder $25.000 gegleden, mede door schrik bij beleggers over de harde aanpak door toezichthouders van de grote handelsplatforms Binance en Coinbase. Laatstgenoemde werkte zonder de vereiste registratie in onder meer de VS en Nederland. Binance zou zelfs strafbare feiten hebben gepleegd. Beleggers zagen zich gedwongen crypto’s waaronder de bitcoin op deze handelsplatforms te verkopen, terwijl zij hier aanvankelijk maar beperkte aankopen op andere platforms tegenover stelden.

Een week geleden stortten beleggers zich echter weer massaal op de bitcoin, die voor het eerst in ruim een jaar zelfs even boven $31.000 belandde. Het enthousiasme werd vooral gevoed doordat Wisdom Tree en BlackRock in de VS een aanvraag indienden voor de lancering van een bitcoin-etf op Wall Street. Toezichthouder SEC wees dergelijke aanvragen in het verleden steeds af vanwege vrees voor koersmanipulatie.

De kans lijkt groot dat er nu wel groen licht komt, omdat deze vooraanstaande Amerikaanse vermogensbeheerders hun huiswerk heel goed gedaan hebben en koersmanipulatie van de etf’s onmogelijk lijkt. Beleggers kunnen met een dergelijk beleggingsproduct op een relatief veilige manier inspelen op de prijsontwikkeling van de bitcoin. De laatste dagen zijn er echter toch wat meer zorgen gekomen of de SEC daadwerkelijk overstag gaat. Toch houdt de bitcoin zich goed staande rond $30.000. Of de crypto zijn opmars in de tweede jaarhelft zal vervolgen, is deels afhankelijk van het besluit van de toezichthouder.