Ondernemers vrezen geen geld meer over te houden voor hun pensioen Noodkreet tijdens vaartochtje: ’Handen af van ons vermogen’

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Belastingadviseur Peter Jan Weterings (l.) met overname-advocaat Arjen Paardekooper.

„Ondernemers zónder pensioen dreigen de pinautomaat van de regering te worden”. Een vaartochtje met enkele van deze steunpilaren van de Nederlandse economie was een ideaal moment om te horen hoe ze denken over het kabinetsbeleid. In vier jachten op de Vliet tussen Voorschoten en Den Haag kwamen de tongen los.