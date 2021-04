Moederbedrijf D-reizen failliet

Door vrijwel geen inkomsten en de vertraging van het Voucherfonds is de reisorganisatie naar eigen zeggen niet in staat te overleven en genoodzaakt om faillissement aan te vragen. De medewerkers zijn hierover dinsdag geïnformeerd.

D-reizen telt ruim 1150 medewerkers, 285 reisbureaus en een customer contact center. De franchise-ondernemingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden van een doorstart van D-reizen.

„Hopelijk komt er een doorstart zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan en de werkgelegenheid kan worden behouden”, zegt topman Jan Henne De Dijn. Hij nam de onderneming samen met zijn zakenpartner in december nog over van het Duitse reisconcern RT/Raiffeisen Touristik Group. „Wij zien zoveel potentie in D-rt dat we, helemaal met de komst van de voucherbank, deze stap met veel vertrouwen zetten”, zei Henne De Dijn toen.

Voucherruzie

Reisorganisaties TUI en D-reizen zouden dinsdag tegenover elkaar staan in de rechtszaal in Haarlem vanwege geld van reizigers. Touroperator TUI wilde dat D-reizen de aanbetalingen van klanten voor door corona geannuleerde reizen overmaakt. Die klanten kunnen namelijk bij TUI terecht voor een voucher. D-reizen weigerde het geld aan TUI te geven.

D-reizen heeft voor dat geld zelf vouchers uitgegeven en zegt dat die ook gedekt zullen worden door het voucherfonds, maar daar twijfelde TUI aan. Het is nog niet bekend of het kort geding doorgaat. Dat besluit is aan TUI.

In een kort geding tussen D-reizen en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) gaf de rechter al aan dat het niet waarschijnlijk is dat de reisagent in dit soort gevallen een beroep op het voucherfonds zou kunnen doen. D-reizen organiseert niet zelf reizen, maar fungeert als bemiddelaar en zou er daarom nauwelijks voor in aanmerking komen.

De reisbureauketen stelde tijdens een kort geding eind maart al mogelijk failliet te gaan als de vouchers allemaal terug zouden moeten worden betaald zonder steun van het voucherfonds.

Supermarktreisjes

De historie van D-reizen gaat terug naar 1965. Supermarktketen Dirk van den Broek organiseerde toen 10-daagse busreisjes naar het Gardameer. Vakantiegangers betaalden 199 gulden, waarvan 100 gulden was gespaard met kassabonnen uit de supermarkt.

In 1967 werd Dirk’s reisorganisatie opgericht met de eerste winkel, aan de Amsterdamse Bilderdijkstraat. Vanaf 1982 werden dat de D-reizen Vakantiewinkels. De keten groeide mede door overnames tot meer dan 500 reisbureau.

In 2014 stootte Dirk van den Broek D-reizen af aan het Duitse Raiffeisen Touristik Kooperation (RTK). Samen met VakantieXperts en de Thomas Cook Travel Shops ontstond de Nederlandse DRT Groep. Aanvankelijk zaten ook BCD en Van den Broek hier nog in.

In 2020 kocht directeur Henne De Dijn de Nederlandse tak terug van de Duitsers, samen met een compagnon. Er waren nu nog circa driehonderd reiswinkels over met ruim duizend medewerkers. Omzet in 2019 bedroeg zo’n half miljard. Door de coronacrisis bleef daar vorig jaar nog geen €50 miljoen van over.

