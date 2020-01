Surinaamse banken woedend over verdwenen geld

De Centrale Bank Suriname in Paramaribo. Ⓒ ANP

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse Bankiersvereniging (SVB) is zwaar verontwaardigd over de ’roof’ van geld door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat zei Steven Coutinho vrijdag. Hij is directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), de grootste bank van het land, en bestuurslid van de SVB.