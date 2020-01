'Openingsverlies voor AEX'

De olieprijzen schoten omhoog na de luchtaanval van de Verenigde Staten op het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Bij de aanval kwamen de hoge Iraanse militair generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis om. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 62,91 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 68,21 dollar per vat. De euro was 1,1167 dollar waard tegen 1,1186 dollar een dag eerder.

Op het Damrak zal het aandeel DSM mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Société Générale hebben hun aanbeveling voor het speciaalchemiebedrijf opgeschroefd.

Altice Europe

Ook Altice Europe staat in het nieuws. Het kabel- en telecombedrijf heeft het restant van zijn belang in telecommastenbedrijf Omtel in Portugal verkocht aan Cellnex. De verkoop levert de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming 200 miljoen euro op.

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft meer aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft nu 72,03 procent van het bouwbedrijf in handen. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen.

Ryanair

Ryanair is pessimistischer geworden over de leverdatum van bestelde Boeing 737 MAX-toestellen. De Ierse budgetvlieger heeft nog tientallen exemplaren van het probleemvliegtuig in bestelling. De luchtvaartmaatschappij zal nog in gesprek gaan met Boeing over een compensatie. De 737 MAX staat al sinds maart wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes met het model.

De Europese beurzen kenden donderdag een sterke start van het nieuwe jaar. De AEX-index sloot 1,4 procent hoger op 612,87 punten en de MidKap steeg 1,7 procent tot 925,45 punten. Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 1,1 procent aan. Wall Street begon 2020 met nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 28.868,80 punten. De brede S&P 500 klom 0,8 procent en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent.