CBS: loonkosten werknemer lopen beperkt op, daling in horeca

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend. De cijfers over 2020 en 2021 zijn nog voorlopig.

In totaal bedroegen de loonkosten vorig jaar ruim €410 miljard. Dat was bijna €22 miljard meer dan in 2020. Werknemers werkten meer uren en kregen meer betaald. Ook daalden de loonkostensubsidies.

Het aantal banen van werknemers nam in 2021 met 2% toe en het aantal uren dat mensen werkten nam met 4,2% toe. Gemiddeld kostte een uurtje werk een werkgever vorig jaar ruim €37. In de sector informatie en communicatie was de stijging van de loonkosten met 7% het sterkst. Ook in de financiële dienstverlening en in de landbouw was de loonkostenstijging relatief groot met ongeveer 4%.

In de horeca daalden de kosten per gewerkt uur juist, die waren 9,6% lager dan in 2020. Er werden veel meer uren gewerkt (+11,8%), maar de loonkosten stegen maar met 1%. Gemiddeld kostte een uur arbeid in de horeca vorig jaar €18. Per gewerkt uur bedroeg de loonkostensubsidie hier gemiddeld €4,69.

De totale loonkosten per gewerkt uur van werknemers stegen in de periode 2011-2021 met bijna 19%. In de financiële dienstverlening was de stijging met 25% het sterkst, daarna volgde de zorg met 24,5%. In de horeca bedroeg de stijging van de loonkosten in deze periode maar 1%. Hoe meer jong personeel, des te minder stegen de loonkosten.