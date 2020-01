Vivat-topman Van Oijen vertrekt

Dat zijn het concern en de bestuursvoorzitter donderdag naar eigen zeggen „in goed overleg” overeengekomen. Maarten Dijkshoorn schuift aan als gedelegeerd commissaris totdat er een geschikte opvolger voor Van Oijen is gevonden, aldus Vivat.

Ron van Oijen vertrekt weer bij Vivat. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

De bestuurder zelf zegt het een „natuurlijk moment” te vinden om te vertrekken nu het concern wordt overgenomen.

Op 7 juni vorig jaar won private equityfonds Athora de strijd om Vivat, de verzekeraar van het oude SNS Reaal met 2,5 miljoen polissen. Athora versloeg onder meer Aegon en ASR.

’Financieel solide’

In juli kregen partijen toestemming van de Europese Commissie voor de verkoop door het Chinese Anbang aan Athora. Onderdeel van die deal was dat de op Bermuda gevestigde verzekeringsgroep de niet-levensverzekeringactiviteiten direct doorverkocht aan NN Group, waarmee die weer in Nederlandse handen kon komen.

„Vivat bevindt zich nu in een solide financiële positie”, aldus Van Oijen over het gekozen moment van vertrek, eind deze maand.

Athora is onder meer in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Management. Vivat, het vroegere Reaal, is verder onder meer eigenaar van de merken Zwitserleven en Actiam.